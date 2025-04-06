21-летний Коростелёв выиграл дистанционный зачёт Кубка России, Большунов стал 3-м

Двукратный чемпион мира среди юниоров, 21-летний российский лыжник Савелий Коростелёв стал победителем дистанционного зачёта Кубка России по итогам сезона-2024/2025.

В заключительной гонке сезона (масс-старте на 10 км в гору) Коростелёв финишировал пятым, а его единственный конкурент за позиции в зачёте — Сергей Ардашев стал лишь 31-м.

Лыжные гонки. Кубок России – 2024/2025, дистанционный зачёт. Мужчины. Итоги:

Савелий Коростелёв — 620 баллов. Сергей Ардашев – 576. Александр Большунов – 466. Артём Мальцев – 388. Илья Семиков – 375. Иван Горбунов – 347. Евгений Семяшкин – 329. Павел Соловьёв – 320. Илья Порошкин – 317. Денис Спицов – 227.

Напомним, что за Коростелёвым остался и общий зачёт Кубка России.