21-летний Коростелёв выиграл дистанционный зачёт Кубка России, Большунов стал 3-м
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Двукратный чемпион мира среди юниоров, 21-летний российский лыжник Савелий Коростелёв стал победителем дистанционного зачёта Кубка России по итогам сезона-2024/2025.
В заключительной гонке сезона (масс-старте на 10 км в гору) Коростелёв финишировал пятым, а его единственный конкурент за позиции в зачёте — Сергей Ардашев стал лишь 31-м.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
06 апреля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
28:29.9
2
Денис Спицов
Тюменская область
+4.8
3
Евгений Семяшкин
Республика Коми
+31.0
Лыжные гонки. Кубок России – 2024/2025, дистанционный зачёт. Мужчины. Итоги:
- Савелий Коростелёв — 620 баллов.
- Сергей Ардашев – 576.
- Александр Большунов – 466.
- Артём Мальцев – 388.
- Илья Семиков – 375.
- Иван Горбунов – 347.
- Евгений Семяшкин – 329.
- Павел Соловьёв – 320.
- Илья Порошкин – 317.
- Денис Спицов – 227.
Напомним, что за Коростелёвым остался и общий зачёт Кубка России.
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