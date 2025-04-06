Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Хоть на Олимпийские игры выходи». Вяльбе — о результатах Большунова в Кировске

«Хоть на Олимпийские игры выходи». Вяльбе — о результатах Большунова в Кировске
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о результатах мужского масс-старта свободным стилем на 10 км на заключительном этапе Кубка России — 2024/2025 в Кировске.

«Гонка получилась какая‑то феноменальная. Мне кажется, единственное, Савелий Коростелёв допустил небольшую ошибку, когда погнался сразу за бонусами. Понятно было, что Ардашева он обыграет, это совсем не история Сергея. Мы это уже видели и понимали. Не знаю, почему так сделал Коростелёв. Мне кажется, это его немного вырубило. Но то, что происходило дальше… Большая часть болельщиков, которые смотрели лыжные гонки и «Тур де Ски», думали, что победит Денис. Но Саша показал свою мощь, свою силу, он набрал идеальную форму, хоть на Олимпийские игры выходи», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Второе место занял Денис Спицов, который отстал от лидера на 4,8. Тройку лидеров замкнул Евгений Семяшкин (+31,0).

Материалы по теме
Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на финальном этапе Кубка России в Кировске
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android