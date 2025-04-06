«Хоть на Олимпийские игры выходи». Вяльбе — о результатах Большунова в Кировске

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о результатах мужского масс-старта свободным стилем на 10 км на заключительном этапе Кубка России — 2024/2025 в Кировске.

«Гонка получилась какая‑то феноменальная. Мне кажется, единственное, Савелий Коростелёв допустил небольшую ошибку, когда погнался сразу за бонусами. Понятно было, что Ардашева он обыграет, это совсем не история Сергея. Мы это уже видели и понимали. Не знаю, почему так сделал Коростелёв. Мне кажется, это его немного вырубило. Но то, что происходило дальше… Большая часть болельщиков, которые смотрели лыжные гонки и «Тур де Ски», думали, что победит Денис. Но Саша показал свою мощь, свою силу, он набрал идеальную форму, хоть на Олимпийские игры выходи», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Второе место занял Денис Спицов, который отстал от лидера на 4,8. Тройку лидеров замкнул Евгений Семяшкин (+31,0).