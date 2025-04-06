Большунов: чтобы стать лучшей версией себя, нужны международные старты

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов высказался об отсутствии международных соревнований.

«Каждый что хочет, то и слышит. Моё мнение было в том, что для того, чтобы стать лучшей версией себя, нужны международные старты. На одном уровне выделяться хорошо, но, чтобы шагнуть дальше, мне 100% нужны международные старты. Это дополнительная мотивация, дополнительная высота. У меня всегда запредельная мотивация, когда ничего не получается. Но я продолжал участвовать в соревнованиях. Я не стал делать перерыв, стартовал везде, где мог», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 6 апреля, Большунов стал победителем мужского масс-старта свободным стилем на 10 км на заключительном этапе Кубка России — 2024/2025 в Кировске.