Большунов: чтобы стать лучшей версией себя, нужны международные старты
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Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов высказался об отсутствии международных соревнований.
«Каждый что хочет, то и слышит. Моё мнение было в том, что для того, чтобы стать лучшей версией себя, нужны международные старты. На одном уровне выделяться хорошо, но, чтобы шагнуть дальше, мне 100% нужны международные старты. Это дополнительная мотивация, дополнительная высота. У меня всегда запредельная мотивация, когда ничего не получается. Но я продолжал участвовать в соревнованиях. Я не стал делать перерыв, стартовал везде, где мог», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 6 апреля, Большунов стал победителем мужского масс-старта свободным стилем на 10 км на заключительном этапе Кубка России — 2024/2025 в Кировске.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
06 апреля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
28:29.9
2
Денис Спицов
Тюменская область
+4.8
3
Евгений Семяшкин
Республика Коми
+31.0
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