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Волженцев и Васильева выиграли гонки на 50 км классическим стилем на Югорском марафоне

Волженцев и Васильева выиграли гонки на 50 км классическим стилем на Югорском марафоне
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Лыжники Станислав Волженцев и Лилия Васильева стали победителями Югорского лыжного марафона на дистанции 50 километров классическим стилем.

Вторым у мужчин с минимальным отставанием от победителя стал Дмитрий Баграшев, третий — Евгений Цепков. Среди женщин серебро завоевала Елизавета Лупатова, бронза у Анастасии Кирилловой.

Напомним, Ханты-Мансийске 5 и 6 апреля прошли гонки классическим и свободным стилями на 5, 15, 25 и 50 километров. В 12-м марафоне приняли участие представители из 47 регионов и пяти стран мира: Беларуси, Казахстана, России, Польши и Словакии. Сергей Устюгов стал победителем на дистанции 50 км свободным стилем в первый день марафона.

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