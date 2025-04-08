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Бородавко рассказал, где Большунов может завершить сезон-2024/2025

Бородавко рассказал, где Большунов может завершить сезон-2024/2025
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о планах подопечного, трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова, на завершение сезона.

13 апреля в рамках чемпионата России – 2025 запланирован марафон на 70 км свободным стилем. Гонка пройдёт в Мончегорске.

— Скорее всего, в Мончегорск [Большунов] не поедет. По дальнейшему продолжению сезона вопрос пока открытый. Но Мончегорск, скорее всего, нет. Сейчас он уже находится дома.

— Какие варианты есть для продолжения сезона?
— Один из вариантов — поехать на Камчатку чуть позже. Пробежать марафон, покататься, оздоровиться, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

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