Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«В сезоне было очень много провальных гонок». Пантрина анонсировала перемены в карьере

«В сезоне было очень много провальных гонок». Пантрина анонсировала перемены в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

23-летняя российская лыжница Елизавета Пантрина (Бекишева) анонсировала изменения в своей спортивной карьере на фоне неудовлетворительных результатов в сезоне-2024/2025. Конкретики спортсменка пока не внесла.

«Спасибо всем, кто за меня болел в этом сезоне! Он получился очень тяжёлый. Да, в этом сезоне очень много провальных гонок. Но я знаю, какие сейчас будут перемены в моей спортивной карьере, они научат меня чему-то новому. Главное, не стоять на месте.

И, конечно, спасибо, тренерам, всем специалистам, кто со мной работал, и моему сервису Виктору Головину за приготовленные лыжи.

У меня остался ещё марафон 50 км. Он пройдёт 12 апреля. Копим силы», — написала Пантрина в своём телеграм-канале.

Отметим, что к сезону Пантрина готовилась в группе тренера сборной России Егора Сорина.

Материалы по теме
Большунов вынес всех в финале Кубка России! Почему же он остался без главного трофея?
Большунов вынес всех в финале Кубка России! Почему же он остался без главного трофея?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android