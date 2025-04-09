Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Это вообще чушь, тут и говорить не о чем». Юлия Чепалова — о рекорде Клебо на ЧМ-2025

«Это вообще чушь, тут и говорить не о чем». Юлия Чепалова — о рекорде Клебо на ЧМ-2025
Юлия Чепалова
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова заявила, что рекорд норвежца Йоханнеса Клебо в отсутствие россиян не является легитимным. Она также поставила под сомнение результаты на КМ и ЧМ в целом.

— Следили ли вы за Кубком мира по лыжным гонкам?
— За Кубком мира не слежу принципиально, как и за всеми стартами, которые находятся за границей. Я считаю, что они там развлекаются, ну вот пускай развлекаются. А вот за Кубком России я слежу, мне очень интересно, тем более у меня там дочь бежит. И болею за всех, и есть удивления, есть интересные моменты. Это отличное соревнование, именно тяжёлое, но хорошее соревнование. Если откроют нам границу, то, конечно, это соревнование потеряет в качестве без топ-спортсменов.

— Соответственно и рекорд Йоханнеса Клебо на чемпионате мира в Тронхейме вы не считаете легитимным?
— Чемпионат мира и Кубок мира без России — ну это же бред. Что это такое? Я не рассматриваю это. Я даже не буду рассматривать, когда они будут называться 70-кратный чемпион мира или 70-кратный олимпийский чемпион. Это вообще чушь. Рекорд Клебо на ЧМ-2025 — такая же ерунда. Попробовал бы он с нашими побить этот рекорд? Нет, конечно. Тут и говорить не о чем. Это, конечно, моё мнение, но для меня это не результат, — приводит слова Чепаловой «ВсеПроСпорт.ру».

На ЧМ-2025 Клебо завоевал шесть из шести золотых медалей, побив рекорд Елены Вяльбе, установленный в 1997 году.

Материалы по теме
Клебо завершил фантастический сезон красивой победой. Какие вопросы к этому парню?
Клебо завершил фантастический сезон красивой победой. Какие вопросы к этому парню?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android