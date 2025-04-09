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Юлия Чепалова — о допуске на ОИ: раз скажут выступать под белым флагом, то пусть бегают

Юлия Чепалова — о допуске на ОИ: раз скажут выступать под белым флагом, то пусть бегают
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова высказалась о возможном допуске российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2026 в Италии.

— Если нас допустят, то я, конечно, буду рада. Мы наконец-то будем в своей тарелке, а то болтаемся тут, а эти там развлекаются. В России у ребят и девчонок ресурс вообще на километр впереди всех! Нам же где-то реализоваться надо, надо выплёскивать магнитные бури, поэтому в случае допуска я с удовольствием посмотрю соревнования.

— Насколько критично вернуться с флагом и гимном?
— Раз уж скажут выступать под белым флагом, то и пусть тогда бегают под белым. По крайней мере, они реализовать свои мечты будут. Ну а что делать? Если там сидят «аля-улю гони гусей», мы же не можем их загнать в одну клетку. Не мы же их пасём.

— А провокаций различных не опасаетесь?
— Ну какие провокации? Какой-нибудь дурачок там начнёт паясничать и говорить в сторону России. Подарить ему флаг в кулак, и всё, — приводит слова Чепаловой «ВсеПроСпорт.ру».

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