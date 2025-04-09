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Чепалова — о негативе в сторону России: надо платки им привезти, пускай сопельки вытирают

Чепалова — о негативе в сторону России: надо платки им привезти, пускай сопельки вытирают
Юлия Чепалова
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова высказалась по поводу антироссийских комментариев иностранных спортсменов и чиновников.

— А вы когда бегали, была какая-то истерия против России?
— Россию никогда не любили. Всю жизнь так было, потому что у нас что ни спортсменка, то красавица. Кто-то уйдёт из наших, опять кто-то другой вылезет в топ. А бывало, что наши вообще доминировали безраздельно. Когда Сметанина ушла, какая у нас плеяда выросла. Там вообще не пробраться было в топ-8, одна Россия стояла впереди. Поэтому к нам всегда и был негатив, не надо даже заморачиваться по этому поводу. Надо платки им сразу привезти, пускай сопельки вытирают.

— Вероятно, по этой причине и начались допинговые скандалы?
— Конечно. Я ещё тогда говорила – подождите, будет ещё хуже, — приводит слова Чепаловой «ВсеПроСпорт.ру».

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