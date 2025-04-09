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Бородавко оценил вероятность допуска россиян на Олимпиаду на совете FIS

Бородавко оценил вероятность допуска россиян на Олимпиаду на совете FIS
Юрий Бородавко
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался по поводу решения о допуске российских лыжников на Олимпиаду, которое может быть принято на совете FIS. Ранее об этом заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

«16 апреля состоится совет FIS, будет узкий круг, в котором большое лобби европейцев. От их решения не приходится ждать чего-то положительного. Больше надежда на конгресс в мае-июне. Там будет рассматриваться вопрос допуска россиян на Олимпиаду в более широком представительстве стран. Надо ждать решение МОК, когда Ковентри применит рабочие дела, тогда уже будут какие-то решения. Но и там очень осторожное ожидание, поскольку не приходится ждать резких решений. Скорее всего, это будет нейтральный статус со многими оговорками, как в гимнастике и фигурном катании. Ждём чего-то подобного от решения МОК», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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