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Чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам может пройти на Сахалине

Чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам может пройти на Сахалине
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Заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин сообщил, что город Южно-Сахалинск претендует на проведение чемпионата России по лыжным гонкам в 2026 году.

«Мы выступили с предложением к Федерации лыжных гонок России провести в 2026 году в Южно-Сахалинске чемпионат России по лыжным гонкам. По моей информации, глава федерации Елена Валерьевна Вяльбе поддержала нашу инициативу. Календарь следующего сезона будет формироваться на президиуме ФЛГР, который, как я понимаю, должен состояться во второй половине апреля, после этого наступит окончательная ясность.

Сахалин никогда ранее не проводил лыжные соревнования такого уровня, мы хотим их провести на стадионе, где шесть лет назад проходили зимние игры «Дети Азии». В прошлом году на лыжном стадионе прошла реконструкция, продолжим работы в этом году, но уже сейчас можно говорить, что наш лыжный комплекс полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к месту проведения взрослого чемпионата России. Летом пройдёт гомологация (сертификация) трассы с участием представителей ФЛГР. Прошлым летом они уже приезжали к нам и высказали определённые пожелания, как сделать трассу лучше. Мы все их предложения уже реализовали», — приводит слова Тюрина ТАСС.

Южно-Сахалинск также претендует на проведение в 2026 году зимней Спартакиады учащихся по всем видам спорта.

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