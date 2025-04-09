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Суд в Хернёсанде вынес приговор сталкеру, преследовавшему Фриду Карлссон

Суд в Хернёсанде вынес приговор сталкеру, преследовавшему Фриду Карлссон
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64-летний мужчина, преследовавший трёхкратную чемпионку мира шведскую лыжницу Фриду Карлссон, получил наказание в виде условного срока в два года. Об этом сообщает Expressen.

По информации источника, сталкер также должен выплатить компенсацию в размере 40 000 крон (примерно € 3650). Мужчина полностью осознаёт, что Карлссон не хочет иметь с ним никакого контакта, поэтому нет особых причин опасаться, что мужчина будет продолжать совершать преступления.

«Я могу успокоить Фриду, чтобы ей не о чем было беспокоиться. Он был безобидным человеком, который никогда не совершал преступлений в прошлом», — приводит Expressen слова адвоката Томаса Бодстрёма.

Ранее Карлссон рассказала, что мужчина следил за ней на соревнованиях, а в августе 2024 года появился у ворот дома, в котором живёт лыжница. Мужчина звонил Карлссон более 200 раз, присылал бесчисленное количество голосовых сообщений и отправил множество текстовых сообщений. В его телефоне обнаружили более 7 тыс. фотографий Фриды.

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