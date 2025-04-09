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Терезе Йохауг рассказала, что муж уговаривает её принять участие в Олимпиаде-2026

Терезе Йохауг рассказала, что муж уговаривает её принять участие в Олимпиаде-2026
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о возможном участии в Олимпиаде-2026.

«Нильс Якоб (муж Терезе Йохауг. — Прим. «Чемпионата») занимается лоббированием и очень хочет, чтобы я поехала на Олимпиаду. Он постоянно делает намёки. На днях он выложил олимпийские кольца с помощью банок из-под помидоров.

Это было бы действительно весело. Я ещё не выступала на Олимпиаде в Европе, но я знаю, что мало просто поехать на Игры. Нужно приложить огромные усилия. Думаю, внутреннее чутьё даст подсказку. В глубине души я должна понимать, что хочу этого. Если я пойду против интуиции, то и успеха не будет. Я должна чувствовать, что поступаю правильно», — приводит слова лыжницы TV2.

Напомним, Терезе Йохауг завершила профессиональную карьеру после сезона-2021/2022, но вернулась в 2024 году, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Соревнования прошли с 26 февраля по 9 марта, Йохауг завоевала на ЧМ-2025 три серебряные и одну бронзовую медаль.

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