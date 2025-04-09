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Вяльбе — о тренерах в лыжах: молодые люди не идут на работу за 12 тысяч рублей

Вяльбе — о тренерах в лыжах: молодые люди не идут на работу за 12 тысяч рублей
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о проблеме профессии тренера по лыжным гонкам в России.

«Очень жаль, что в своё время мы недоработали закон о гармонизации спорта, и он вступил в силу. В нём много не шероховатостей даже, а бугров. Задваиваются отчёты. 80% тренеров у меня старше 60 лет. Они вообще не хотят брать телефоны, фотографировать что-то и писать. Молодые люди не идут на работу за 12 тыс. рублей, когда ни выходных, ни проходных.

Мы в лыжных гонках отдыхаем 20 дней в году. Когда поднимался вопрос о гармонизации, все предполагали, что наши тренеры будут получать достойную зарплату. Но как будто ситуация в обычных спортшколах стала только хуже», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Закон о гармонизации спорта и образования вступил в силу с 1 января 2023 года. Согласно постановлению, спортивные школы страны должны стать учреждениями дополнительного образования. Такой переход наделяет спортивных тренеров определёнными социальными привилегиями и придаёт им статус педагогов.

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