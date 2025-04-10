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19-летняя лыжница Пеклецова: финал Кубка России дал уверенность и заряд энергии

19-летняя лыжница Пеклецова: финал Кубка России дал уверенность и заряд энергии
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19-летняя российская лыжница Алина Пеклецова оценила свой сезон-2024/2025.

«Когда я лежала на снегу после финиша гонки в гору, Елена Валерьевна помогла мне отстегнуть крепления. Не планирую их застёгивать до вкатки… Считаю, этим постом можно закончить лыжный сезон. Для меня он был очень сложным на эмоции. Много вопросов, непонимания, неуверенности в себе. Но это и есть тот бесценный опыт, без которого невозможно идти дальше.

И наконец финал Кубка России, который дал мне уверенность в своих силах и заряд энергии на новый сезон. Я думала, что впервые бежать шесть гонок тура подряд будет тяжело, но они пролетели для меня на одном дыхании. И даже стало грустно, что сезон закончен...» — написала Пеклецова в своём телеграм-канале.

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