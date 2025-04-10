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FIS не планирует обсуждать вопрос допуска россиян к соревнованиям на заседании в апреле

FIS не планирует обсуждать вопрос допуска россиян к соревнованиям на заседании в апреле
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) решила не включать вопрос обсуждения о допуске российских и белорусских лыжников к международным соревнованиям на заседании совета, который должен состояться в апреле, сообщает ТАСС.

«Вопрос о статусе российских и белорусских спортсменов на соревнованиях FIS не входит в повестку дня заседания совета FIS, запланированного на 16 апреля», — сообщается в заявлении организации.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предположила, что FIS могут рассмотреть вопрос о предоставлении нейтрального статуса на заседании совета в апреле или на конгрессе FIS, воторый пройдет в начале июня.

Напомним, что российские и белорусские лыжники не принимают участие в официальных международных соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.

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