Маркус Крамер заявил о желании помочь Сергею Устюгову с подготовкой к Олимпиаде-2026

Бывший тренер сборной России, ныне работающий в сборной Италии, Маркус Крамер заявил о готовности оказать поддержку российскому лыжнику Сергею Устюгову. Ранее россиянин заявил о возможной подготовке к Олимпиаде-2026 под руководством немецкого специалиста.

«Конечно, мы с Сергеем постоянно на связи и я буду готов помочь ему, если он приедет к нам», — приводит слова Крамера «ВсеПроСпорт.ру».

Ранее олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов одержал победу в Югорском лыжном марафоне. В гонке свободным стилем он преодолел дистанцию 50 км за 1 час 58 минут и 45 секунд. Второе место занял Артём Грязев (1:58.52,0). Тройку призёров замкнул Алексей Шемякин (1:59.04,0).