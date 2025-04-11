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Чемпионат России — 2025 по лыжам, женщины: во сколько гонка на 50 км, стартовый лист

Чемпионат России — 2025 по лыжам, женщины: во сколько гонка на 50 км, стартовый лист
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В субботу, 12 апреля, в рамках чемпионата России — 2025 состоится женская гонка с общего старта на 50 км свободным стилем. Старт запланирован на 10:00 мск. Трансляция гонки на федеральных каналах не запланирована.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Апатиты
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
12 апреля 2025, суббота. 10:00 МСК
Не началось

Чемпионат России — 2025. Женщины, масс-старт 50 км. Стартовый лист (частично):

1. Екатерина Смирнова (Тюменская область)
2. Арина Каличева (Москва)
3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)
4. Дарья Канева (Республика Коми)
5. Елизавета Пантрина (Тюменская область)
6. Анастасия Кулешова (Нижегородская область)
7. Арина Кусургашева (Москва)
8. Алиса Жамбалова (Тюменская область)
28. Юлия Ступак (Республика Коми)
31. Ольга Царёва (Республика Коми).

Женский марафон пройдёт в Апатитах. Это заключительная гонка представительниц слабого пола в рамках чемпионата России — 2025.

Медальный зачёт ЧР по лыжным гонкам
Календарь ЧР по лыжным гонкам
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