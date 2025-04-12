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Племянник Раисы Сметаниной рассказал о состоянии здоровья олимпийской чемпионки

Племянник Раисы Сметаниной рассказал о состоянии здоровья олимпийской чемпионки
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Племянник бывшей лыжницы Раисы Сметаниной Юрий Сметанин рассказал о самочувствии четырёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам.

«Спасибо большое, всё благополучно», — приводит слова Сметанина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Сметанина перенесла инсульт и её госпитализировали в одну из больниц Сыктывкара. Позже её перевели в Санкт‑Петербург, где она находилась в реанимации, затем – в палате кардиологии.

Сметаниной 73 года, она побеждала на Играх в Инсбруке (1976), Лейк‑Плэсиде (1980) и Альбервиле (1992). Четырёхкратная чемпионка мира, в том числе трижды в эстафете 4×5 км (1974, 1985, 1991) и один раз – на дистанции 20 км (1982). Обладательница Кубка мира (1981).

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