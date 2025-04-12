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Алина Пеклецова рассказала, какой регион будет представлять в новом сезоне

Алина Пеклецова рассказала, какой регион будет представлять в новом сезоне
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19-летняя российская лыжница Алина Пеклецова рассказала, что продолжит выступать за Вологодскую область в следующем сезоне.

«Всем, кому интересно, да, я остаюсь в Вологодской области. Была на встрече с директором Центра спортивной подготовки и министром спорта региона. Обсудили некоторые важные вопросы, в том числе вообще по развитию спорта в городе. Теперь меня ждёт заслуженное время отдыха до первых сборов», — сказала Пеклецова в видео, опубликованном на своей странице в telescope.

Арина заняла восьмое место в общем зачёте Кубка России — 2024/2025, на финальном этапе в Кировске она победила в индивидуальной гонке на 10 км и масс-старте в гору. Также спортсменка из Вологодской области завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали на чемпионате России — 2025.

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