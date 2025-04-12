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Дарья Канева завоевала золото в лыжном марафоне на ЧР-2025, Ступак на девятом месте

Представительница Республики Коми Дарья Канева стала победительницей масс-старта свободным стилем на 50 км в рамках чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам. Она преодолела дистанцию за 2:47.45,4.

Серебряную медаль завоевала Елизавета Пантрина из Тюменской области, проигравшая победительнице 1,7 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Кулешова (Нижегородская область, +3,2). Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак заняла девятое место, проиграв лидеру более 30 секунд.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Женщины, масс-старт 50 км. Свободный стиль: