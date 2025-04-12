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Дарья Канева завоевала золото в лыжном марафоне на ЧР-2025, Ступак на девятом месте

Дарья Канева завоевала золото в лыжном марафоне на ЧР-2025, Ступак на девятом месте
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Представительница Республики Коми Дарья Канева стала победительницей масс-старта свободным стилем на 50 км в рамках чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам. Она преодолела дистанцию за 2:47.45,4.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Апатиты
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
12 апреля 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Дарья Канева
Республика Коми
2:07:45.4
2
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+1.70
3
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+3.20

Серебряную медаль завоевала Елизавета Пантрина из Тюменской области, проигравшая победительнице 1,7 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Кулешова (Нижегородская область, +3,2). Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак заняла девятое место, проиграв лидеру более 30 секунд.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Женщины, масс-старт 50 км. Свободный стиль:

  1. Дарья Канева (Республика Коми) — 2:47.45,4.
  2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — отставание 1,7.
  3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +3,2.
  4. Арина Кусургашева (Москва) +4,2.
  5. Олеся Ляшенко (Республика Коми) +9,3.
  6. Анна Хоботова (Тюменская область) +18,4.
Медальный зачёт ЧР по лыжам
Календарь ЧР по лыжам
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