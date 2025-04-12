Дарья Канева второй год подряд выиграла марафон в Апатитах в рамках чемпионата России
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Лыжница из Республики Коми Дарья Канева второй год подряд выиграла марафон в Апатитах в рамках чемпионата России. Сегодня, 12 апреля, она стала победительницей масс-старта свободным стилем на 50 км в заключительной женской гонке чемпионата России — 2025.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Апатиты
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
12 апреля 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Дарья Канева
Республика Коми
2:07:45.4
2
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+1.70
3
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+3.20
Серебряную медаль завоевала Елизавета Пантрина из Тюменской области, проигравшая победительнице 1,7 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Кулешова (Нижегородская область, +3,2).
В апреле 2024 года на чемпионате России в Апатитах Канева выиграла гонку на 50 км классическим стилем. В этом сезоне в финале Кубка России 22-летняя лыжница стала бронзовым призёром в гонке на 3 км свободным стилем и серебряным в 50-километровом масс-старте классическим стилем.
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