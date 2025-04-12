Дарья Канева второй год подряд выиграла марафон в Апатитах в рамках чемпионата России

Лыжница из Республики Коми Дарья Канева второй год подряд выиграла марафон в Апатитах в рамках чемпионата России. Сегодня, 12 апреля, она стала победительницей масс-старта свободным стилем на 50 км в заключительной женской гонке чемпионата России — 2025.

Серебряную медаль завоевала Елизавета Пантрина из Тюменской области, проигравшая победительнице 1,7 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Кулешова (Нижегородская область, +3,2).

В апреле 2024 года на чемпионате России в Апатитах Канева выиграла гонку на 50 км классическим стилем. В этом сезоне в финале Кубка России 22-летняя лыжница стала бронзовым призёром в гонке на 3 км свободным стилем и серебряным в 50-километровом масс-старте классическим стилем.