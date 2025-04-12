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Дарья Канева — о победе в марафоне: было тяжело, на зубах доползла до финиша

Дарья Канева — о победе в марафоне: было тяжело, на зубах доползла до финиша
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Представительница Республики Коми Дарья Канева прокомментировала победу в масс-старте свободным стилем на 50 км в рамках чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам. Она преодолела дистанцию за 2:47.45,4.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Апатиты
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
12 апреля 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Дарья Канева
Республика Коми
2:07:45.4
2
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+1.70
3
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+3.20

«Это последняя гонка сезона. Я настраивалась на борьбу за топ-6, «конёк» не совсем мой стиль, но в этом году он идёт лучше, чем классика. Так совпало, что этот год больше бегаем коньком, и у меня он пошёл.

После 30 км я поймала небольшой кризис, лыжи начали подводить, тогда решила, что надо их менять. Переодела на более тёплую пару. Скольжение стало получше. На последних семи километрах Настя Кулешова начала задавать темп, было тяжело, пришлось потерпеть. У нас все разборки были на последнем подъёме. Я выкатывала четвёртой, даже не могла подумать, что смогу побороться за топ-3. Но на последнем повороте я обошла Лизу Пантрину и тогда, так сказать, на зубах доползла до финишной прямой», — сказала Канева телеграм-каналу «Лыжи ТВ».

Серебряную медаль завоевала Елизавета Пантрина из Тюменской области. Тройку призёров замкнула Анастасия Кулешова (Нижегородская область).

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