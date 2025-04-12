«Моя первая медаль в сезоне. Очень долгожданная». Пантрина — о лыжном марафоне на ЧР-2025

23-летняя российская лыжница Елизавета Пантрина (Бекишева) прокомментировала второе место в лыжном марафоне свободным стилем на 50 км в рамках чемпионата России — 2025.

«Гонка прошла хорошо. Я работала своим темпом, не заходила в красную зону. Делала это для того, чтобы меня хватило на финишный рывок. Но Даша оказалась резвее, выносливее. А у меня на последних метрах мышцы сковало, не смогла бороться. Но я рада, ведь у меня это первая личная медаль в сезоне. Очень долгожданная. Надеюсь, следующий сезон у меня будет куда лучше», — приводит слова Пантриной телегам-канал «Тюменская арена».

Победительницей масс-старта стала представительница Республики Коми Дарья Канева, выигравшая у Пантриной 1,7 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Кулешова (Нижегородская область, +3,2).