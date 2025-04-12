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Норвежская лыжница Астрид Слинн сожгла свой стартовый номер гонки Петтера Нортуга

Норвежская лыжница Астрид Слинн сожгла свой стартовый номер гонки Петтера Нортуга
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Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн сожгла свой стартовый биб гонки Петтера Нортуга Janteloppet в знак протеста. Слинн выступила против снижения размера призовых победителю соревнований среди женщин до 60 тыс. крон против 500 тыс. за победу в мужском зачёте. Об этом сообщает TV2.

Фото: Из личного архива Астрид Слинн

По информации источника, организаторы снизили женскую часть призового фонда из-за небольшого числа участниц, заявившихся на гонку в женском классе (14 человек). Уже после акции протеста Слинн стало известно, что женскую часть гонки и вовсе отменили.

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг является основателем, номинальным руководителем и акционером гонки Janteloppet.

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