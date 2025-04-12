Кулешова о масс-старте на 50 км: у многих сводило и руки, и ноги, и всё, что только можно

Российская лыжница Анастасия Кулешова, представляющая Нижегородскую область, прокомментировала своё выступление в масс-старте свободным стилем на 50 км в рамках чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам. Она заняла третье место.

«Гонка прошла тяжело, я не ожидала, что темп будет таким быстрым для 50 км. Где-то на первой десятке у меня ещё промелькнула мысль: а мы точно 50 бежим? Может быть, 30? Действительно, пришлось потерпеть. Все сегодня терпели, на последних километрах дистанции это было видно. Думаю, у многих сводило и руки, и ноги, и всё, что только можно.

Почему решила задавать темп на последних километрах? Потому что я не сильный спринтер на финише, я не финишёр. Если бы много человек приехало к финишу вместе, я бы ничего не смогла сделать. Понимала, что мне нужно разрывать группу, чтобы осталось как можно меньше человек. И я сама понимала, что уже не свеженькая еду. Хотелось, чтобы из-за темпа люди отваливались до финиша», — сказала Кулешова телеграм-каналу «Лыжи ТВ».

Победу в гонке одержала представительница Республики Коми Дарья Канева, которая преодолела дистанцию за 2:47.45,4. Серебряную медаль завоевала Елизавета Пантрина из Тюменской области.