Кулешова: сезон ужасный, отвратительный, очень мало подиумов

Российская лыжница Анастасия Кулешова, представляющая Нижегородскую область, оценила своё выступление по итогам сезона.

«Сезон ужасный, отвратительный (смеётся). Ни одной медали на чемпионате России, не считая эту гонку. Очень мало подиумов на этапах Кубка России. Надеюсь, это был такой спад, а в следующем году мы пойдём вверх. Летняя подготовка была отвратительная, пропускала даже несколько сборов из-за состояния здоровья. Надеюсь, в этом году всё будет идти по плану», — сказала Кулешова телеграм-каналу «Лыжи ТВ».

Сегодня, 12 апреля, Кулешова заняла третье место в масс-старте свободным стилем на 50 км в рамках чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам.