Чемпионат России — 2025 по лыжам, мужчины: во сколько гонка на 70 км, стартовый лист

В воскресенье, 13 апреля, в рамках чемпионата России — 2025 состоится мужская гонка с общего старта на 70 км свободным стилем. Старт запланирован на 10:00 мск. Трансляция гонки на федеральных каналах не запланирована.

Чемпионат России — 2025. Мужчины, масс-старт 70 км. Стартовый лист (частично):

1. Александр Большунов

2. Илья Семиков

3. Александр Ившин

4. Сергей Волков

5. Антон Тимашов

6. Алексей Виценко

7. Иван Якимушкин

8. Максим Зубцов

9. Андрей Кузнецов

10. Виктор Иванов

11. Виктор Семёнов

12. Егор Митрошин

13. Олег Поляков

14. Александр Гребенько

15. Владимир Фролов

Мужской марафон пройдёт в Мончегорске и станет заключительным в рамках чемпионата России — 2025.