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Петтер Нортуг шутливо отреагировал на протест Слинн из-за призовых в его гонке

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг отреагировал на скандальный поступок лыжницы Астрид Эйре Слинн, которая сожгла свой стартовый биб перед гонкой Janteloppet.

— Каков ваш ответ на критику?

— Какая критика?

— Вы решили уменьшить призовые деньги для женщин…

— На это не было никакой критики.

— Так как ты интерпретируешь реакцию Астрид?

— Она выглядит очень счастливой на этом фото, так я это понимаю, — приводит слова Нортуга NRK.

Астрид Эйре Слинн сожгла свой стартовый биб гонки Janteloppet после того, как организаторы решили снизить сумму призовых до 60 тыс. крон против 500 тыс. за победу в мужском зачёте. Петтер Нортуг является основателем, номинальным руководителем и акционером гонки Janteloppet.

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