Петтер Нортуг шутливо отреагировал на протест Слинн из-за призовых в его гонке

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг отреагировал на скандальный поступок лыжницы Астрид Эйре Слинн, которая сожгла свой стартовый биб перед гонкой Janteloppet.
— Каков ваш ответ на критику?
— Какая критика?
— Вы решили уменьшить призовые деньги для женщин…
— На это не было никакой критики.
— Так как ты интерпретируешь реакцию Астрид?
— Она выглядит очень счастливой на этом фото, так я это понимаю, — приводит слова Нортуга NRK.
Астрид Эйре Слинн сожгла свой стартовый биб гонки Janteloppet после того, как организаторы решили снизить сумму призовых до 60 тыс. крон против 500 тыс. за победу в мужском зачёте. Петтер Нортуг является основателем, номинальным руководителем и акционером гонки Janteloppet.