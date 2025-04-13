Александр Большунов выиграл марафон на 70 км на чемпионате России по лыжным гонкам

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 70 км свободным стилем в рамках заключительной части чемпионата России — 2025, которая прошла в Мончегорске. Он преодолел дистанцию за 2:37.17,1. Второе место в гонке занял Егор Митрошин, который отстал от лидера на 44,2. Тройку лидеров замкнул Иван Якимушкин (+45,1).
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Мужчины, масс-старт 70 км. Итоговое положение:
1. Александр Большунов — 2:37.17,1.
2. Егор Митрошин — отставание 44,2.
3. Иван Якимушкин +45,1.
4. Виктор Семёнов +45,5.
5. Владимир Фролов +46,1.
6. Дмитрий Кондрашов +46,8.
7. Сергей Волков +48,1.
8. Сергей Игнатов +48,4.
Отметим, что мужской марафон на 70 км в Мончегорске стал последним официальным стартом в сезоне-2024/2025.
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