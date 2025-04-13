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Александр Большунов выиграл марафон на 70 км на чемпионате России по лыжным гонкам

Александр Большунов выиграл марафон на 70 км на чемпионате России по лыжным гонкам
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Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 70 км свободным стилем в рамках заключительной части чемпионата России — 2025, которая прошла в Мончегорске. Он преодолел дистанцию за 2:37.17,1. Второе место в гонке занял Егор Митрошин, который отстал от лидера на 44,2. Тройку лидеров замкнул Иван Якимушкин (+45,1).

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Мончегорск
Мужчины. 70 км. Свободный стиль. Масс-старт
13 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:37:17.1
2
Егор Митрошин
Москва - Республика Мордовия
+44.20
3
Иван Якимушкин
Тюменская область
+45.10

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Мужчины, масс-старт 70 км. Итоговое положение:

1. Александр Большунов — 2:37.17,1.

2. Егор Митрошин — отставание 44,2.

3. Иван Якимушкин +45,1.

4. Виктор Семёнов +45,5.

5. Владимир Фролов +46,1.

6. Дмитрий Кондрашов +46,8.

7. Сергей Волков +48,1.

8. Сергей Игнатов +48,4.

Отметим, что мужской марафон на 70 км в Мончегорске стал последним официальным стартом в сезоне-2024/2025.

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