Александр Большунов выиграл марафон на 70 км на чемпионате России по лыжным гонкам

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 70 км свободным стилем в рамках заключительной части чемпионата России — 2025, которая прошла в Мончегорске. Он преодолел дистанцию за 2:37.17,1. Второе место в гонке занял Егор Митрошин, который отстал от лидера на 44,2. Тройку лидеров замкнул Иван Якимушкин (+45,1).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Мужчины, масс-старт 70 км. Итоговое положение:

1. Александр Большунов — 2:37.17,1.

2. Егор Митрошин — отставание 44,2.

3. Иван Якимушкин +45,1.

4. Виктор Семёнов +45,5.

5. Владимир Фролов +46,1.

6. Дмитрий Кондрашов +46,8.

7. Сергей Волков +48,1.

8. Сергей Игнатов +48,4.

Отметим, что мужской марафон на 70 км в Мончегорске стал последним официальным стартом в сезоне-2024/2025.