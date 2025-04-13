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«Ему наплевать на женский спорт». Слинн жёстко ответила на слова Нортуга о призовых

«Ему наплевать на женский спорт». Слинн жёстко ответила на слова Нортуга о призовых
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Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн продолжила перепалку с двукратным олимпийским чемпионом и руководителем гонки Janteloppet Петтером Нортугом, отреагировав на его шутливый комментарий о её акции протеста.

«Агрессивная позиция организаторов, я не удивлена этим. Когда он смеётся над важными ценностями в нашем обществе и занимается дискриминацией — это проявление высокомерия.

Этот выбор [снижение призовых] был оправдан для 20 км, но я ожидала, что тогда просто переместят призовой фонд в другие гонки. Когда организаторы решают не награждать женщин наравне с мужчинами, это чёткий сигнал о том, что им наплевать на женский спорт», — приводит слова Слинн NRK.

Напомним, Астрид Эйре Слинн сожгла свой стартовый биб в знак протеста против уменьшения суммы призовых в женском зачёте до 60 тыс. крон против 500 тыс. за победу в мужском зачёте на гонке Janteloppet, основателем, номинальным руководителем и акционером которой является Нортуг.

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