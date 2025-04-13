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Губерниев одним словом отреагировал на победу Большунова в марафоне на 70 км в рамках ЧР

Губерниев одним словом отреагировал на победу Большунова в марафоне на 70 км в рамках ЧР
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Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу трёхкратного олимпийского чемпиона лыжника Александра Большунова в масс-старте на 70 км свободным стилем в рамках заключительной части чемпионата России — 2025, которая прошла в Мончегорске.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Мончегорск
Мужчины. 70 км. Свободный стиль. Масс-старт
13 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:37:17.1
2
Егор Митрошин
Москва - Республика Мордовия
+44.20
3
Иван Якимушкин
Тюменская область
+45.10

«Монстр», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Александр Большунов преодолел дистанцию за 2:37.17,1. Второе место в гонке занял Егор Митрошин, который отстал от лидера на 44,2. Тройку лидеров замкнул Иван Якимушкин (+45,1). Отметим, что мужской марафон на 70 км в Мончегорске стал последним официальным стартом в сезоне-2024/2025.

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