Губерниев одним словом отреагировал на победу Большунова в марафоне на 70 км в рамках ЧР

Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу трёхкратного олимпийского чемпиона лыжника Александра Большунова в масс-старте на 70 км свободным стилем в рамках заключительной части чемпионата России — 2025, которая прошла в Мончегорске.

«Монстр», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Александр Большунов преодолел дистанцию за 2:37.17,1. Второе место в гонке занял Егор Митрошин, который отстал от лидера на 44,2. Тройку лидеров замкнул Иван Якимушкин (+45,1). Отметим, что мужской марафон на 70 км в Мончегорске стал последним официальным стартом в сезоне-2024/2025.