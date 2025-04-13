Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов выиграл седьмую гонку подряд. Сегодня, 13 апреля, он стал победителем масс-старта на 70 км свободным стилем в рамках заключительной части чемпионата России — 2025, которая прошла в Мончегорске.

Победная серия Большунова началась 29 марта. Он стал первым в разделке свободным стилем на этапе Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Кроме того, Большунов стал победителем многодневки «Тур Большой Вудъявр», который также прошёл в Кировске в рамках заключительного этапа Кубка России.

Отметим, что мужской марафон на 70 км в Мончегорске стал последним официальным стартом в сезоне-2024/2025.