Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов выиграл седьмую гонку подряд

Александр Большунов выиграл седьмую гонку подряд
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов выиграл седьмую гонку подряд. Сегодня, 13 апреля, он стал победителем масс-старта на 70 км свободным стилем в рамках заключительной части чемпионата России — 2025, которая прошла в Мончегорске.

Победная серия Большунова началась 29 марта. Он стал первым в разделке свободным стилем на этапе Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Кроме того, Большунов стал победителем многодневки «Тур Большой Вудъявр», который также прошёл в Кировске в рамках заключительного этапа Кубка России.

Отметим, что мужской марафон на 70 км в Мончегорске стал последним официальным стартом в сезоне-2024/2025.

Материалы по теме
Губерниев одним словом отреагировал на победу Большунова в марафоне на 70 км в рамках ЧР
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android