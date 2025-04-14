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Вернувшаяся после родов Терентьева, стала одной из самых тестируемых РУСАДА

Терентьева стала одной из самых тестируемых РУСАДА спортсменов в 2025 году
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Олимпийская чемпионка Пекина-2020 лыжница Наталья Терентьева (Непряева) стала одной из самых тестируемых спортсменов Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за первые три месяца 2025 года, сообщает ТАСС.

Вернувшаяся после декретного отпуска лыжница Терентьева уже четырежды сдавала допинг-пробы в этом году. Также по четыре раза тесты сдавали лыжник Никита Денисов, тяжелоатлетки Зарина Гусалова и Варвара Кузьминова, легкоатлеты Юлия Караваева, Константин Холмогоров, Анастасия Красильникова, Владимир Никитин, Алина Прокопьева и велогонщица Валерия Валгонен (велоспорт).

Напомним, Наталья Терентьева в августе 2024 года родила дочь, а в декабре 2025-го уже приняла участие в этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

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