Александр Легков: такие, как Овечкин и Большунов, рождаются раз в 100 лет

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков ответил на вопрос о выборе между голевыми рекордами футболиста Артёма Дзюбы и хоккеиста Александра Овечкина.

«Артёма Дзюбу я тоже знаю хорошо, пересекаемся где-то, но выберу, конечно, рекорд Овечкина. Это не умаляет рекорды Дзюбы, но ведь есть первое и второе места, и в моём понимании на первом Овечкин. Может, кто-то скажет наоборот. В истории России много сильных спортсменов, и тут надо, скорее, говорить об уникальности Овечкина. Таких спортсменов единицы. Такие, как Овечкин и Большунов, рождаются раз в сто лет. Их можно сравнивать в моём понимании», — приводит слова Легкова Odds.ru.

39-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 6 апреля забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд за всю историю существования лиги, ранее принадлежавший Уэйну Гретцки. 36-летний форвард «Акрона» Артём Дзюба 9 марта забил свой 234-й мяч за карьеру и побил голевой рекорд Александра Кержакова среди российских футболистов. 28-летний Александр Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом в лыжных гонках.

Видео: Речь Овечкина после рекорда