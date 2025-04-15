Александр Легков: профессионалы говорят, что Овечкин — просто бог! Лучший из лучших

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал достижения 39-летнего нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Овечкин проявляет лидерские качества в каждой игре, даже играя в футбол, волейбол. И то, что он делает в 39 лет… Я советовался с ребятами-хоккеистами, задавал банальные вопросы, ведь я несильно понимаю в хоккее. Спрашиваю — как это возможно? Многие пишут, что ему просто дают пасы на пустые ворота. И профессионалы отвечают: Саша — просто бог! Никто не понимает, как он это делает, он лучший из лучших. Это видно по характеру, видно по человеку. Несмотря на негативные комментарии, он выходит, делает и затыкает всех критиков. Никто уже не знает, что сказать. С дивана легко забивать, и Саша таких осаживает», — приводит слова Легкова Odds.ru.

Российский форвард Александр Овечкин является лучшим снайпером в регулярных чемпионатах в истории Национальной хоккейной лиги — на текущий момент на его счету 896 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд (894) принадлежал канадцу Уэйну Гретцки и был побит Овечкиным 6 апреля.

Видео: Ефимова, Рылов и другие звёзды плавания поздравили Овечкина