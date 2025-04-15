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Александр Легков предположил, сколько российских лыжников могут допустить на ОИ-2026

Александр Легков предположил, сколько российских лыжников могут допустить на ОИ-2026
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Олимпийский чемпион Александр Легков ответил на вопрос о допуске российских лыжников на международные соревнования.

— Приходится верить, что мы поедем на Олимпиаду. Надо жить с верой, с хорошими мыслями. Это даже не фантазии, а мечты, которые должны скоро воплотиться. Это точно произойдёт, только вопрос — когда. Насчёт следующего года начинают говорить, что-то потихонечку меняется, но конкретики никакой нет.

Будем надеяться, что, может, двоих, троих или четверых пустят. Нейтральный статус — да неважно, самое главное, чтобы поехали, — приводит слова Легкова Odds.ru.

Турнир по лыжным гонкам в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт в Тоблахе. Сборную России пока не допустили до отборочных стартов в нейтральном статусе.

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