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«У Большунова уже всё есть». Легков сказал, кому нужно ехать на ОИ при одной квоте

«У Большунова уже всё есть». Легков сказал, кому нужно ехать на ОИ при одной квоте
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Олимпийский чемпион Александр Легков назвал российского лыжника, которого нужно отправлять на Олимпиаду в случае предоставления одной квоты.

— Я уже говорил про Коростелёва, потому что он молодой, у него нет медали, а у Саши Большунова всё есть. Но дело не в том, что точно Коростелёв должен ехать. В принципе, я ему этого желаю, чтобы он попал туда и выиграл медаль. Но я думаю, что надо ориентироваться на то, кто лучший на данный момент.

Это если будет такая возможность. Ведь если они дадут эту квоту, предположим, летом и скажут, что нужно выбирать здесь и сейчас, по последним гонкам — то это Большунов, однозначно. А что там будет зимой — непонятно. Должен ехать человек по результатам, кто в топе на данный момент, — приводит слова Легкова Odds.ru.

Турнир по лыжным гонкам в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт в итальянском Тоблахе. Сборную России пока не допустили до отборочных стартов в нейтральном статусе.

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