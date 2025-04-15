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Александр Легков рассказал, смог бы Клебо выиграть все гонки ЧМ-2025 при участии россиян

Александр Легков рассказал, смог бы Клебо выиграть все гонки ЧМ-2025 при участии россиян
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Олимпийский чемпион Александр Легков высказался о достижении норвежца Йоханнеса Клебо, завоевавшего золотые медали во всех гонках чемпионата мира — 2025.

— Он очень сильный спортсмен, и, если бы на чемпионате мира были наши, сильно ничего не поменялось бы. Он забрал бы свои гонки — спринт, спринтерскую эстафету, скорее всего. Хотя наши бы поборолись.

Клебо — уникальный спортсмен, который бегает всё. Это очень круто. Но говорить о том, что у него остались бы все медали, будь там наши, — это не так. Ему было бы тяжелее, сложнее, — приводит слова Легкова Odds.ru.

Клебо завоевал шесть из шести разыгранных золотых медалей на ЧМ – 2025 в Тронхейме (Норвегия). Ранее только россиянка Елена Вяльбе побеждала во всех дисциплинах одного чемпионата мира.

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