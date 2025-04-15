Вопрос о допуске российских лыжников не будет рассмотрен на заседании FIS 16 апреля

Член правления Международной федерации лыжного спорта шведка Карин Маттсон заявила, что вопрос о возвращении россиян на соревнования не будет обсуждаться на заседании FIS 16 апреля.

«Этот вопрос не входит в повестку дня», — приводит слова Маттсон SVT Sport.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что 16 апреля на заседании правления FIS может проясниться вопрос с допуском россиян на международные старты и Олимпиаду-2026 в Италии.

Олимпийский турнир по лыжным гонкам пройдёт в итальянском Тоблахе. Сборную России пока не допустили до отборочных стартов в нейтральном статусе.