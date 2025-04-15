«Они такие же люди». Чемпионка мира по ски-альпинизму — о допуске российских спортсменов

Двукратная чемпионка мира по ски-альпинизму шведка Туве Александерссон высказалась по поводу участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Печально, когда спорт слишком сильно вмешивается в политику. Всё равно нужно помнить, что российские спортсмены такие же люди, как и все остальные», — приводит SVT слова Александерссон.

Ранее Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) выдала лицензии пяти российским спортсменам для участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Допуск на сезон-2024/2025 получили Никита Филиппов, Андрей Фёдоров, Варвара Прохорова, Павел Якимов и Дарья Зинченко.

Ски-альпинизм вошёл в программу Олимпийских игр и будет представлен в 2026 году в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсмены выступят в мужском и женском спринте, а также в смешанной эстафете.