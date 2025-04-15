Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Они такие же люди». Чемпионка мира по ски-альпинизму — о допуске российских спортсменов

«Они такие же люди». Чемпионка мира по ски-альпинизму — о допуске российских спортсменов
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира по ски-альпинизму шведка Туве Александерссон высказалась по поводу участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Печально, когда спорт слишком сильно вмешивается в политику. Всё равно нужно помнить, что российские спортсмены такие же люди, как и все остальные», — приводит SVT слова Александерссон.

Ранее Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) выдала лицензии пяти российским спортсменам для участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Допуск на сезон-2024/2025 получили Никита Филиппов, Андрей Фёдоров, Варвара Прохорова, Павел Якимов и Дарья Зинченко.

Ски-альпинизм вошёл в программу Олимпийских игр и будет представлен в 2026 году в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсмены выступят в мужском и женском спринте, а также в смешанной эстафете.

Материалы по теме
Россиянин Филиппов стал четвёртым в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android