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В Вологодской области заявили, что Губерниев не имеет права выдвигаться на пост главы ФЛГР

В Вологодской области заявили, что Губерниев не имеет права выдвигаться на пост главы ФЛГР
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев юридически не имеет прав выдвигаться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) от Вологодской области.

«У нас по уставу членом федерации может быть человек, который написал заявление. Потом это заявление рассматривается президиумом. И только тогда человек становится членом нашей федерации. На данный момент никаких заявлений лично от него [Дмитрия Губерниева] не поступало. Президиум не собирался, протокол [заседания президиума] не составлялся», — приводит слова главного секретаря и члена президиума Федерации лыжных гонок Вологодской области Елены Тимофеевой «РИА Новости Спорт».

Ранее Губерниев публиковал в социальных сетях фотографию своего свидетельства о том, что он является членом региональной общественной организации «Федерация по лыжным гонкам Вологодской области». Документ был подписан президентом федерации и бывшим мэром Вологды Евгением Шулеповым, который был арестован 15 мая того же года по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Отметим, что в уставе Федерации лыжных гонок Вологодской области действительно говорится, что её членом можно стать только на основании заключения президиума.

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