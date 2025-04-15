Губерниев ответил на заявление, что не может выдвигаться на выборы президента ФЛГР

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что он не имеет права выдвигаться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Об этом заявила член президиума Федерации лыжных гонок Вологодской области Елена Тимофеева — членом именно этой организации является Губерниев. Однако Тимофеева этот факт отрицает.

«У меня есть свидетельство. Люди сейчас под давлением. Народ сильно зашевелился. Не переживайте, лыжники, я вас освобожу от гнёта феодалов. Российские лыжи будут свободными! Некрасиво и несолидно.

Должность общественная, выборная. Я уверенно иду к победе, договорился с бизнесом. Лыжи освобожу. Это крепостное право, людей держат за горло. Они вынуждены врать, изворачиваться перед действующим руководством. Некрасиво и несолидно. Лишний раз подтверждает, что я на правильном пути. Баллотироваться имею полное право. Кресло под Еленой Валерьевной Вяльбе шатается. Все эти высказывания — агония», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.