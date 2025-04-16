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Дмитрий Губерниев решил стать членом Федерации лыжных гонок Московской области

Дмитрий Губерниев решил стать членом Федерации лыжных гонок Московской области
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Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что принял решение стать членом Федерации лыжных гонок Московской области.

«Получив десятки предложений от различных регионов РФ и тысячи слов поддержки, принял решение стать самым твёрдым членом Федерации лыжных гонок родного Подмосковья! Отсюда в искромётном стиле буду захватывать плацдарм во Всероссийской лыжной федерации! Губерниев, Россия, Подмосковье, лыжи! Лыжной стране нужны перемены! И они будут!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Губерниев не имеет права выдвигаться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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