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Менеджер Йохауг рассказал об интересном моменте в работе с лыжницей

Менеджер Йохауг рассказал об интересном моменте в работе с лыжницей
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Менеджер четырёхкратной олимпийской чемпионки и 14-кратной чемпионки мира по лыжным гонкам норвежки Терезе Йохауг Йёрн Эрнст поделился интересным моментом, который произошёл во время работы с лыжницей.

«Ее пригласили в Монако. Это должны были быть три дня на роскошной яхте в порту Монако. Леонардо Ди Каприо и несколько других знаменитостей должны были быть там, ребята из Формулы-1 собирались прийти на обед, и всё было организовано на высшем уровне. В те выходные Тереза запланировала тренировки с Марит Бьорген, так что они обе собирались на лыжную прогулку. Вместо того чтобы поехать в Монако, они выбрали это, так что все остались дома. Сейчас она бы согласилась поехать в Монако, я в этом уверен. Сейчас она успокоилась и лучше понимает, что нужно делать», — приводит слова менеджера NRK.

Напомним, Терезе Йохауг завершила профессиональную карьеру после сезона-2021/2022, но вернулась в 2024 году, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Соревнования прошли с 26 февраля по 9 марта, Йохауг завоевала на ЧМ-2025 три серебряные и одну бронзовую медаль.

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