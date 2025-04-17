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«Все мы в этом театре зрители». Коростелёв — об амбициях Губерниева в лыжных гонках

«Все мы в этом театре зрители». Коростелёв — об амбициях Губерниева в лыжных гонках
Савелий Коростелёв
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Двукратный чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о вкладе спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в освещении лыжных гонок и о его амбициях в свете последних новостей.

«Все мы в этом театре зрители. Как бы ни сложилась ситуация, но, чёрт возьми, как он держит лыжные гонки в инфополе», — написал спортсмен в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Губерниев станет членом Федерации лыжных гонок Московской области. Специалист также отметил, что журналист юридически не имеет прав выдвигаться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) от Вологодской области, несмотря на наличие свидетельства о принадлежности к организации.

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