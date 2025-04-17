Федерико Пеллегрино стал отцом во второй раз

Двукратный серебряный призёр Олимпиад 34-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино и его супруга Грете Лоран в социальных сетях сообщили, что во второй раз стали родителями. В среду, 16 апреля, у пары родился сын, которого назвали Фабьен.

Фото: Из личного архива Федерико Пеллегрино

Федерико Пеллегрино и Грете Лоран уже воспитывают сына Алексиса, который появился на свет в декабре 2022 года.

В сезоне-2024/2025 Федерико Пеллегрино занял четвёртое место в общем зачёте Кубка мира. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо. На чемпионате мира — 2025 итальянец завоевал серебро в спринте свободным стилем. Для сборной Италии это единственная медаль.