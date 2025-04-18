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Лыжник Хальфварссон проведёт летнюю подготовку вне сборной Швеции

Лыжник Хальфварссон проведёт летнюю подготовку вне сборной Швеции
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Многократный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам швед Калле Хальфварссон этим летом будет тренироваться отдельно от национальной команды Швеции.

«Это было трудное решение. С командой всё в порядке, но я думаю, что для меня будет лучше, если я проведу свою подготовку самостоятельно. Это может стать своего рода трамплином. Я сейчас нахожусь в разгаре большой работы», — приводит слова Хальфварссона Nordic Magazine.

Отметим, что 36-летний лыжник находится в составе сборной Швеции уже 14 лет. В последний раз он поднимался на подиум этапов Кубка мира в личных гонках в 2023 году. Хальфварссон трижды был участником Олимпийских игр: в Сочи–2014, Пхёнчхане–2018 и Пекине–2022.

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