Лыжник Хальфварссон проведёт летнюю подготовку вне сборной Швеции

Многократный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам швед Калле Хальфварссон этим летом будет тренироваться отдельно от национальной команды Швеции.

«Это было трудное решение. С командой всё в порядке, но я думаю, что для меня будет лучше, если я проведу свою подготовку самостоятельно. Это может стать своего рода трамплином. Я сейчас нахожусь в разгаре большой работы», — приводит слова Хальфварссона Nordic Magazine.

Отметим, что 36-летний лыжник находится в составе сборной Швеции уже 14 лет. В последний раз он поднимался на подиум этапов Кубка мира в личных гонках в 2023 году. Хальфварссон трижды был участником Олимпийских игр: в Сочи–2014, Пхёнчхане–2018 и Пекине–2022.