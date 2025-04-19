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Йоханнес Клебо и его подруга купили участок земли для строительства коттеджа

Йоханнес Клебо и его подруга купили участок земли для строительства коттеджа
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Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо и его подруга Пернилле Десвик приобрели участок земли на горнолыжном курорте Скейкампен. Молодые люди планируют строительство коттеджа в Гаусдале, популярном районе Скейкампен.

«Скейкампен для меня идеальное место как для тренировок, так и для восстановления сил», — приводит слова Клебо Ski-Nordique.

По словам Анн-Лайн Остенсен, директора по продажам компании по строительству деревянных коттеджей, лыжные трассы в Гаусдале являются одними из лучших в Норвегии, в этом районе также есть поле для гольфа, пешеходные тропы и велосипедные маршруты.

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