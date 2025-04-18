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Шведская ски-альпинистка опровергла свои слова о «замечательных российских спортсменах»

Шведская ски-альпинистка опровергла свои слова о «замечательных российских спортсменах»
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Двукратная чемпионка мира по ски-альпинизму шведка Туве Александерссон заявила, что сожалеет о своём призыве к допуску российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

«Теперь я глубоко сожалею о том, как я выразилась. Не представляла, как это будет истолковано СМИ. Я не видела причин возражать против участия, поскольку это было сделано в соответствии с решением международной федерации. В этом интервью я хотела донести, что сама никогда никого не осуждаю и не отношусь к кому-либо по-разному из-за его происхождения. То, что было опубликовано, вырвано из контекста таким образом, что не отражает моих взглядов. Мои слова «все россияне, которых я знаю, — это замечательные и необыкновенные люди», относятся лишь к спортсменам с русскими корнями, которые живут за пределами РФ», — написала Александерссон на своей странице в социальных сетях.

Ранее Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) выдала лицензии пяти российским спортсменам для участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Допуск на сезон-2024/2025 получили Никита Филиппов, Андрей Фёдоров, Варвара Прохорова, Павел Якимов и Дарья Зинченко.

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